 مدير عام تعليم الكبار يتفقد حملة محو الأمية بتعليم الليث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

انخفاض أسعار الأراضي السكنية 13 % والفلل 16 % مقارنة بمستوياتها في 2016 وظائف شاغرة في فروع شركة زين بالرياض وخميس مشيط السيطرة على حريق بمركز تأهيل جدة .. وإخلاء 197 من ذوي الاحتياجات إحباط تهريب 387 كيلو جراماً من الحشيش وأقراص مخدرة بجازان ونجران مدير عام تعليم الكبار يتفقد حملة محو الأمية بتعليم الليث عامل نظافة بنغالي ينتحل صفة طبيب لمدة 35 عاماً في وزارة الصحة بالكويت الحملة السعودية تتكفل بعلاج حالات مرضية من اللاجئين السوريين في لبنان ضبط وافد عربي متخصص بسرقة حقائب النساء بجدة خيمة أبها.. رسائل مضادة للإرهاب وداعمة للوطن واللحمة ولجنود الحد حكام دوري جميل يختتمون معسكرهم الإعدادي في إسبانيا الصندوق الخيري الاجتماعي يسهم في توظيف 10.6 آلاف شاب وشابة من الأسر المحتاجة “العمل” تمنح “شهادة مواءمة” للمنشآت المهتمة بتطوير بيئة عملها لذوي الإعاقة

مدير عام تعليم الكبار يتفقد حملة محو الأمية بتعليم الليث

مدير عام تعليم الكبار يتفقد حملة محو الأمية بتعليم الليث
المناطق - عادل الزهراني
قام مدير عام الإدارة العامة لتعليم الكبار بوزارة التعليم الأستاذ سعود بن حمد البدر ، بتفقد سير العمل بفعاليات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية ، والتي تقيمها إدارة التعليم بمحافظة الليث بمركز حقال التابع لمحافظة أضم  .
وكان في استقباله مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية ” بنين ” الدكتور زكي بن رزيق الحازمي والمدير التنفيذي للحملة الأستاذ مدة بن علي الثعلبي .

وزار ” البدر ” خلال الجولة المركز الرئيسي للحملة بمدرسة سلمان الفارسي بحقال  ، و المركز الفرعي للحملة بمدرسة الخندق بقرية الفحو ، والمركز الفرعي بمدرسة صقر قريش بربوع العين.

و وقف ” البدر ” على المستويات التحصيلية للدارسين،  واطلع على أعمال ومشاركات الدارسين  ، واستمع إلى أبرز مطالبهم واحتياجاتهم ، كما اطلع على خطط وبرامج وفعاليات الحملة ، واستمع إلى التقارير المقدمة حول مجريات سير البرامج المنفذة ميدانيا  ، ومدى تحقيقها للأهداف المرسومة لها ، ونسب الإنجاز ، إلى جانب عرض أبرز البرامج المصاحبة للحملة دينيا وثقافيا واجتماعيا وصحيا و بيطريا.

من جانب آخر دشن ” البدر ” وبحضور مساعد مدير التعليم بالليث للشؤون التعليمية (بنين ) الدكتور زكي بن رزيق الحازمي  والمدير التنفيذي للحملة الأستاذ مدة بن علي الثعلبي ،  والمشرفين والمعلمين المكلفين ، فعاليات المركز الفرعي للحملة بمدرسة صقر قريش بربوع العين ، واشتمل برنامج الحفل على العديد من الكلمات الخطابية و عروض الفيديو ، وتكريم الدارسين المتميزين في الحضور إلى المركز .

وأشاد ” البدر ” في كلمة ألقاها بهذه المناسبة بجهود الدولة رعاها الله في الاهتمام بكافة المواطنين و الحرص على القضاء على الأمية ومكافحتها وخفض معدلاتها إلى أقصى حد ،  منوها بمتابعة واهتمام معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ، كما أثنى ” البدر ”  على مستوى إقبال وتسجيل الدارسين في كافة مراكز الحملة ، و عبر عن بالغ شكره وتقديره لجهود القائمين على الحملة و ما لمسه منهم  من جهود جبارة في العمل على إنجاح الحملة و تهيئة مقراتها و توفير كافة المستلزمات التعليمية ، كما أشاد بتعاون ودعم القطاعات الحكومية والأهلية  المشاركة في فعاليات الحملة ، متمنيا الجميع دوام العون والتوفيق .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>