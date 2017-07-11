مدير عام تعليم الكبار يتفقد حملة محو الأمية بتعليم الليث

قام مدير عام الإدارة العامة لتعليم الكبار بوزارة التعليم الأستاذ سعود بن حمد البدر ، بتفقد سير العمل بفعاليات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية ، والتي تقيمها إدارة التعليم بمحافظة الليث بمركز حقال التابع لمحافظة أضم .وكان في استقباله مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية ” بنين ” الدكتور زكي بن رزيق الحازمي والمدير التنفيذي للحملة الأستاذ مدة بن علي الثعلبي .

وزار ” البدر ” خلال الجولة المركز الرئيسي للحملة بمدرسة سلمان الفارسي بحقال ، و المركز الفرعي للحملة بمدرسة الخندق بقرية الفحو ، والمركز الفرعي بمدرسة صقر قريش بربوع العين.

و وقف ” البدر ” على المستويات التحصيلية للدارسين، واطلع على أعمال ومشاركات الدارسين ، واستمع إلى أبرز مطالبهم واحتياجاتهم ، كما اطلع على خطط وبرامج وفعاليات الحملة ، واستمع إلى التقارير المقدمة حول مجريات سير البرامج المنفذة ميدانيا ، ومدى تحقيقها للأهداف المرسومة لها ، ونسب الإنجاز ، إلى جانب عرض أبرز البرامج المصاحبة للحملة دينيا وثقافيا واجتماعيا وصحيا و بيطريا.

من جانب آخر دشن ” البدر ” وبحضور مساعد مدير التعليم بالليث للشؤون التعليمية (بنين ) الدكتور زكي بن رزيق الحازمي والمدير التنفيذي للحملة الأستاذ مدة بن علي الثعلبي ، والمشرفين والمعلمين المكلفين ، فعاليات المركز الفرعي للحملة بمدرسة صقر قريش بربوع العين ، واشتمل برنامج الحفل على العديد من الكلمات الخطابية و عروض الفيديو ، وتكريم الدارسين المتميزين في الحضور إلى المركز .

وأشاد ” البدر ” في كلمة ألقاها بهذه المناسبة بجهود الدولة رعاها الله في الاهتمام بكافة المواطنين و الحرص على القضاء على الأمية ومكافحتها وخفض معدلاتها إلى أقصى حد ، منوها بمتابعة واهتمام معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ، كما أثنى ” البدر ” على مستوى إقبال وتسجيل الدارسين في كافة مراكز الحملة ، و عبر عن بالغ شكره وتقديره لجهود القائمين على الحملة و ما لمسه منهم من جهود جبارة في العمل على إنجاح الحملة و تهيئة مقراتها و توفير كافة المستلزمات التعليمية ، كما أشاد بتعاون ودعم القطاعات الحكومية والأهلية المشاركة في فعاليات الحملة ، متمنيا الجميع دوام العون والتوفيق .