إحباط تهريب 387 كيلو جراماً من الحشيش وأقراص مخدرة بجازان ونجران

تمكن رجال حرس الحدود بعد خلال الفترة من ١٥-٢١ /١٠/ ١٤٣٨هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش والحبوب المخدرة قادمة من الحدود اليمنية.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود بمنطقتي جازان ونجران رصدوا أشخاصًا قادمين من الأراضي اليمنية أثناء محاولتهم التسلل للمملكة عبر الحدود البرية لتهريب المواد المخدرة والتي تستهدف النيل من شباب المملكة، مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة.

وأضاف العقيد الحربي، بأنه نتج عن ذلك القبض على (١٣) شخصاً من الجنسية الأثيوبية وشخصان سعوديا الجنسية و(٣) أشخاص من الجنسية اليمنية.

وبين أنّ مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم (٣٨٧.٢٤٥) ثلاثمائة وسبعة وثمانون كيلوجرام ومئتان وخمسة وأربعون جرامات من مادة الحشيش المخدر و(١٥١٤) ألف وخمسمائة وأربعة عشر قرص أمفيتامين مخدر (كبتاجون)؛ مؤكدًا أنه تم في حينه المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.