انخفاض أسعار الأراضي السكنية 13 % والفلل 16 % مقارنة بمستوياتها في 2016

استهلت السوق العقارية المحلية نشاطها للنصف الثاني من العام الجاري، بعد توقف دام 24 يوما بسبب إجازة عيد الفطر المبارك، محققة صفقات عقارية بنحو 5.2 مليار ريال، كان متوقعا أن تأتي أعلى من ذلك قياسا على طول الإجازة التي أوقفت نشاط السوق، إلا أنها جاءت متدنية ودون المتوسط السنوي لعام 2016 بنحو 2.0 في المائة (أدنى من المتوسط السنوي لعام 2015 بنسبة 25.0 في المائة)، ما يؤكد استمرار السوق العقارية لحالة الركود الشديد الذي دخل عامه الثالث على التوالي، بحسب تحليل نشره الاقتصادي عبدالحميد العمري.

وكانت السوق العقارية قد أنهت أداءها خلال النصف الأول من العام الجاري، على انخفاض قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها بلغت نسبته 35.1 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند 102.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 158.0 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي. وانخفض إجمالي الصفقات العقارية خلال النصف الأول من عام 2017، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 9.4 في المائة، كما انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الفترة نفسها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 10.7 في المائة، وأخيرا انخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية خلال الفترة نفسها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 53.5 في المائة.

في الوقت ذاته الذي سجلت خلاله السوق العقارية خسائر فادحة خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت نسبتها نحو 57.5 في المائة انخفاضا في إجمالي صفقاتها، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 (ذروة السوق العقارية) التي وصلت آنذاك إلى 241.4 مليار ريال، لتكابد السوق العقارية المحلية بذلك خسائر فادحة وصلت إلى نحو 139.0 مليار ريال، خلال النصف الأول من العام الجاري. وامتدت خسائر السوق العقارية للفترة نفسها إلى إجمالي الصفقات العقارية، بانخفاض وصلت نسبته 34.3 في المائة، وإلى إجمالي عدد العقارات المبيعة بنسبة انخفاض بلغت 35.0 في المائة.

ووفقا لـ”الاقتصادية، يؤكد المسار الذي سارت ولا تزال تسير خلاله السوق العقارية المحلية طوال الأعوام الأخيرة، عدا الركود الشديد وتحوله إلى كساد خلال الأشهر الأخيرة، أنها تخضع بشكل تدريجي للعوامل الاقتصادية والمالية المعاكسة، وتتنازل تدريجيا على مستوى الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، التي كانت قد وصلت إلى ذروتها خلال 2013 – 2014، وهو الأمر الإيجابي دون شك، ويؤمل أن تستمر تلك الأسعار في مزيد من الانخفاض خلال الفترة الراهنة ومستقبلا، وصولا إلى المستويات العادلة سعريا، التي يمكن لمختلف أفراد المجتمع وفقا لقدرتهم الشرائية المتاحة، أن يتمكنوا من شراء الأراضي والوحدات السكنية بأسعار أكثر ملاءمة، وأقل تضخما مما لا تزال عليه على الرغم من الانخفاضات الأخيرة.