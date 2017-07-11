 اشتباكات في شبوة وتعز بين الشرعية والانقلابيين.. ومقتل قيادي حوثي في نهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

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اشتباكات في شبوة وتعز بين الشرعية والانقلابيين.. ومقتل قيادي حوثي في نهم

اشتباكات في شبوة وتعز بين الشرعية والانقلابيين.. ومقتل قيادي حوثي في نهم
المناطق - وكالات

لقي القيادي الميداني الحوثي أحمد خالد الشامي مصرعه، مساء السبت، في جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء خلال مواجهات بين الجيش الوطني اليمني وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وفي سياق متصل، شنت طائرات تحالف دعم الشرعية عدة غارات استهدفت تعزيزات عسكرية ومواقع للميليشيات في منطقتي محلي والمدفون وفي منطقة مسورة، استهدفت تجمعا للميليشيات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وفي محافظة شبوة، أعلن مصدر في الجيش الوطني أن ثلاثة من عناصر الميليشيات قتلوا، وجرح عدد آخر خلال مواجهات دارت الليلة الماضية في جبهة طوال السادة بمديرية عسيلان غرب شبوة.

وفي تعز، تجددت الاشتباكات بين قوات الشرعية والميليشيات عند الأطراف الشرقية للمدينة، صدت خلالها قوات الجيش هجوما للميليشيات في محيط معسكر التشريفات ووادي صالة. وتخلل الاشتباكات قصف مدفعي قصفت خلاله قوات الشرعية مواقع الميليشيات في تبة السلال شرق المدينة. وتساقطت عدة قذائف للميليشيات على الأحياء السكنية القريبة من القصر الجمهوري وحي العسكري.

 

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