شاهد .. حقيقة تعاطي مذيعة مصرية الهيروين علي الهواء

في ظل وجود البطالة والبعد عن الدين يلجأ العديد من الشباب لسلك طريق الموت ليتناسو واقعهم في حل مؤقت لمشاكلهم عن طريق المخدرات ويعتبر الهيروين هو أشدها فتكاً والأكثر خطورة علي الإنسان، وذلك لأنه يسلب قوة وإرادة الإنسان ويحوله عبداً أسيراً له والذي يتحول الإنسان مدمنه جراء جرعات بسيطة ولعده أيام فقط، وبعدها لاتستطيع التخلي عنه وتزويد الجرعة أكثر لأن أعراض إنسحابه تكون شديدة ولا يمكن إحتمالها.

حقيقة تعاطي مذيعة مصرية الهروين علي الهواء مباشرة

في ظاهرة هي الأولي من نوعها قامت مذيعة مصرية تدعي” شيماء جمال “خلال حلقة ببرنامج المشاغبة علي قناة “ltc” الفضائية بإحضار كيس يشبه جرعة الهيروين وقامت في تحد منها لأحد المتصلين من فتحه ووضعه علي يدها وتذوقه وشمه حيث أصابت المشاهدين بالصدمة، حيث كانت تجري الحلقة عن المخدرات والإدمان وتأثيره علي الشباب وصحتهم.

ثم قامت بعدها بوضع جرعة ثانية منه علي كعك لتؤكد للجمهور أنه سكر بودر وليس هيروين حقيقياً كما إعتقد البعض ولكنه مشهداً تمثيلاً لوعدها لمتصل الذي تسائل كيف ستقدم هذه التجربة علي الهواء، وجاء ذلك ضمن الحلقة المقدمة لتوعية الشباب من الإدمان وأضراره.

وأشارت بعدها إلى أعراض إدمان الأبناء للمخدرات ومنها الهيروين لتدارك الأمر وسرعة إنقاذه من الموت، ومنها “الخمول والكسل وتلعثنم وثقل اللسان، كثرة النسيان وعدم وجود قدرة علي التمثيل، بطئ التنفس، ضيق حدقة العين وإحتقان الملتحمة وإحمرارها، سرعه في ضربات القلب وسرعان ماتتحول لبطيئة وإتخفاض ضغط الدم”.