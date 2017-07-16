انتشار الإدمان يقود النظام الإيراني لتحذير حجاجه من حمل “المخدرات” إلى الديار المقدسة

حذّرت السلطات الإيرانية مواطنيها الذين يعتزمون التوجه لأداء مناسك الحج، من حمل “المخدرات” أو حتى الأقراص العلاجية التي تضم نسبة من الكوكائين.

وقال مدير عام الإدارة العامة لأمن المطارات في إيران، اللواء “حسن مهري”، في مؤتمر صحفي، أمس السبت: “إن على الحجاج الإيرانيين أخذ الحيطة والحذر من أن يحملوا معهم أي أنواع من المخدرات، محذرًا من أن “السلطات السعودية تفرض عقوبات قاسية بحق الحجاج المنتهكين لقوانين المملكة خصوصًا الأشخاص الذين يتم اعتقالهم نتيجة وجود مواد مخدرة بحوزتهم”.

وأوضح المسؤول الإيراني أنه “في حال تم اعتقال أي شخص داخل المطارات الإيرانية وبحوزته مخدرات، فإنه في المرحلة الأولى سيتم تقديمه إلى السلطات القضائية لمحاكمته، كما سيتم منعه من السفر خارج البلاد لمدة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات، كما يُمنع من أداء فريضة الحج”.

يأتي هذا التحذير من المسئول الإيراني في ظل انتشار الإدمان بين فئات الشعب الإيراني، حتى أصبح ظاهرة تشاهد بشكل متكرر في الأماكن العامة ووسائل المواصلات، دون تحرك النظام الإيراني لإزالة هذه الظاهرة التي عرفت باسم “المجاهرة بالادمان”.

ووفقا لمنظمة الحج الإيرانية يتوجه 86 ألفًا و500 حاج إيراني إلى المملكة لأداء مناسك الحج هذا العام، ومن المقرر أن يصل أول أفواج الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة في 31 يوليو الجاري.