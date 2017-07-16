القناة الثقافية تنقل فعاليات صيف الباحة 38 من جميع محافظات المنطقه

بتكليف من وزير الثقافه والاعلام الدكتور عواد بن صالح العواد ومتابعه مستمره من المشرف العام على القناه الثقافيه الاستاذ عادل البريه توجة فريق القناه الثقافيه الى منطقة الباحه لنقل فعاليات صيف 38 من جميع محافظات المنطقه وفور وصول الفريق وهو يلقى الدعم والمتابعه من صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود امير منطقة الباحه وباشراف مباشر من وكيل الاماره الدكتور حامد الشمري وقد وجد الفريق كل الدعم والمسانده من الاخوه المكلفين باداره الفعاليات والمراكز الاعلاميه في كل محافظات المنطقه ويقوم الفريق حالياً باعداد وجمع التقارير النوعية والمتنوعة عن هذة الفعاليات ومن جميع محافظات منطقة الباحة وذلك لتسليط الضوء على اهم المناطق السياحية وابراز فعاليات صيف الباحة 38 وذلك لبثها خلال حلقات برنامج مصايفنا والذي يبث يومياً ابتداء من الساعة الرابعة عصراً كما يشكر الفريق الزملاء في مركز تلفزيون الباحه ممثل بالاستاذ محمد عمر الغامدي والذي وضع كافة امكانيات المركز في خدمة القناه صرح بذلك الاعلامية منال احمد الغامدي معدة البرامج بالقناه الثقافية.