(فيديو) بعد حاويات النفايات وتاكسي لندن.. قطر تحاول تحسين صورتها بـ”ميداليات” في بانكوك !

في محاولة من النظام القطري لتصحيح الصورة الذهنية عنه التي ارتبطت بتمويل الإرهاب، سعى بعض مؤيديه لنشر صور لرئيس النظام القطري “تميم بن حمد” وأعلام دولته في كل مكان، حتى وصل الأمر لدفع الأموال لسكان بعض الدول التي يقصدها السياح لتوزيع تلك الصور والشعارات على السياح العرب تحديداً.

وفي مقطع مصور استغرب أحد السياح الخليجيين، الذي وصل للعاصمة التايلندية “بانكوك” أمس السبت، قيام إحدى العاملات في أحد مراكز التسوق في بانكوك بتوزيع “ميداليات مفاتيح” تحمل شعارات “تميم” وعلم دولة “قطر”، وبعد سؤالها أجابت أن عدد من الأشخاص دفعوا لها مقابل لتوزيعها بدون مقابل.

كما استغرب صاحب المقطع، سلوك الحكومة القطرية بامتهان صورة أميرها وأعلام دولتها، بهذه الطريقة المبتذلة، التي تسئ لدولة قطر.

يذكر أن تنافس المواطنين القطريين والجهات القطرية الرسمية وغير الرسمية لإظهار ولائها لنظامها، قد أثار سخرية رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في وقت سابق بعد قيام إحدى الجهات بوضع شعار “تميم المجد” على حاويات النفايات في العصمة الدوحة.