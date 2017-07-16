“هلال الرياض” يباشر موقع حريق بوقت قياسي.. ويعيد النبض لطفلين

صرح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بمنطقة الرياض “عبدالله المريبض”، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 11:06 صباحاً، يفيد بنشوب حريق بأحد المنازل في حي “الدخل المحدود” غرب الرياض.

وعليه تم توجيه 6 فرق إسعافيه وفرقتين استجابة متقدمة والقائد الميداني وبعد وصول اول فرقة إسعافيه “خلال ٨ دقائق” اتضح وجود ٨ حالات، حالة وفاة “طفل” و”٦” حالات توقف قلب وتنفس “٤” أطفال و “٢” بالغين، وحالة واحدة طفيفة.

وأوضح المتحدث أنه وبتقديم الخدمة الإسعافية الطارئة وعمل الانعاش القلبي الرئوي للحالات عاد النبض بفضل الله تعالى لـ”طفلين” وتم نقلهم للمنشآت المناسبة.