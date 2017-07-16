 شاب يقتل أمه وأخته وطفليها في المدينة المنورة..والمبرر رؤيا مزعومة! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

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شاب يقتل أمه وأخته وطفليها في المدينة المنورة..والمبرر رؤيا مزعومة!

شاب يقتل أمه وأخته وطفليها في المدينة المنورة..والمبرر رؤيا مزعومة!
المناطق_المدينة

أكّد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنوّرة، الرائد حسين القحطاني، أنه في يوم الجمعة الموافق 20 / 10 / 1438 بُلِّغ أحد مخافر الشرطة التابعة لشرطة محافظة بدر من قِبل مواطن في العقد الثالث من العمر، بأنه عند عودته إلى منزله وجد والدته وأخته وطفليها متوفين داخل المنزل.

وأضاف “القحطاني”: “لوحظ عليه الارتباك أثناء بلاغه، وتمّ التحفظ عليه والانتقال للموقع الذي أشار إليه، ووجدت والدته في العقد الثامن، وأخته في العقد الرابع، وطفليها 2 و4 سنوات مقتولين طعناً بآلة حادة”.

وأشار إلى أنه جرت معاينة مسرح الحادث من قِبل المختصّين من خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي وبحضور وإشراف مساعد مدير الشرطة لشؤون الأمن وعضو النيابة العامة، وبالتثبّت من الشخص المبلّغ الذي ظهر عليه الارتباك وعدم الاتزان، جرت إعادة سماع أقواله ومناقشته، واعترف بقيامه بقتلهم أثناء نومهم؛ كونه قد رأى رؤيا بأنه يدخلهم الجنة، واتضح أنه يعاني اعتلالات نفسية وهلاوس من أثر تعاطي الإمفيتامين المخدر.

وأفاد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنوّرة، بأنه جرت إحالته، رفق كامل المعاملة، إلى فرع النيابة العامة بالمحافظة بحكم الاختصاص، وصادق على اعترافاته هذا اليوم شرعاً في المحكمة العامة.

وكانت مصادر “سبق”، قد كشفت أن الجهات الأمنية بمحافظة بدر التابعة لمنطقة المدينة المنوّرة، تلقت مساء الجمعة، بلاغاً من أحد المواطنين بالقرى المجاورة يفيد بمقتل أربعة من أسرته.

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