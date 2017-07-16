سوريا: قتلى وجرحى في انفجار بقاعدة بحرية لجيش الأسد في اللاذقية .. وقذائف تطال ريف القرداحة

أفادت مصادر سورية اليوم الأحد، بسقوط قتلى وجرحى في انفجار وقع داخل قاعدة بحرية لجيش النظام السوري في مدينة اللاذقية على الساحل السوري غربي البلاد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): إن “انفجارا وقع داخل قاعدة بحرية في بلدة رأس شمرا شمال مدينة اللاذقية ظهر اليوم، وإن ست سيارات إسعاف وثلاث سيارات إطفاء توجهت من مدينة اللاذقية إلى بلدة رأس شمرا وأن عدداً من القتلى والجرحى سقطوا في الانفجار”.

وقال سكان محليون في المدينة إن انفجاراً عنيفاً هز المنطقة مصدره القاعدة البحرية في البلدة.

إلى ذلك، قالت مصادر إعلامية سورية إن قتلى وجرحى سقطوا في التفجير الذي وقع في بلدة رأس شمرا.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجارين صباح اليوم الأحد، ناجم عن سقوط قذيفتين على منطقة بريف القرداحة، تسببت بأضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، عقبها قصف لقوات النظام على مناطق في ريف اللاذقية الشمالي، دون ورود معلومات عن إصابات إلى الآن.