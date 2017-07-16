وفاة طفل في حريق منزل وإصابة 7 من عائلته

باشرت فرقة الهلال الاحمر بالرياض موقع حريق واستطاعت إعادة النبض لطفلين بعد مشيئة الله، وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الرياض عبدالله المريبض، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 11:06 صباحاً، يفيد بنشوب حريق في منزل على طريق بلال بن رباح مع عبدالرحمن الداخل غرب ، حيث تم توجيه 6 فرق إسعافية وفرقتين استجابة متقدمة والقائد الميداني وبعد وصول اول فرقة إسعافية اتضح وجود 8 حالات، أحدها حالة وفاة لطفل، و6 حالات توقف قلب وتنفس ( 4 أطفال و 2 بالغين)، وحالة إصابتها طفيفة، وأكد أنه تم تقديم الخدمة الاسعافية الطارئة وعمل انعاش قلبي رئوي للحالات ونقلهم للمنشآت المناسبة وبفضل من الله سبحانه عاد النبض لطفلين واستمر الانعاش لباقي الحالات.