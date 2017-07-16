 وفاة مقيم يمني إثر مقذوفات حوثية تجاه محافظة الحرث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

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وفاة مقيم يمني إثر مقذوفات حوثية تجاه محافظة الحرث

وفاة مقيم يمني إثر مقذوفات حوثية تجاه محافظة الحرث
المناطق_جازان

ادى سقوط شظايا مقذوفات حوثية صباح اليوم الى وفاة مقيم يمني أطلقت باتجاه محافظة الحرث ..

واوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني بأن فرق الدفاع المدني باشرت صباح اليوم الأحد الموافق ١٤٣٨/١٠/٢٢هـ بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الاراضي اليمنية بإتجاه محافظة الحرث مما نتج عنها وفاة مقيم ، يمني الجنسية ، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمده في مثل هذه الحالات . والله ولي التوفيق

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