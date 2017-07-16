أمير تبوك يواسي نهار الرمان بوفاة اخته

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك نهار بن عبدالكريم الرمان عضو مجلس منطقة تبوك السابق بوفاة اخته وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لنهار الرمان ولكافة أسرتهم بوفاة فقيدتهم سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وان يلهمهم الصبر والسلوان. من جهته أعرب نهار بن عبدالكريم الرمان عن بالغ شكره وتقديره لسمو امير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة الغير مستغربة من سموه والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم سائلا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.