 أمانة حائل تستضيف الدورة التدريبية الرابعه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

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أمانة حائل تستضيف الدورة التدريبية الرابعه

أمانة حائل تستضيف الدورة التدريبية الرابعه
المناطق_حائل

استضافت أمانة منطقة حائل صباح يوم الاحد الموافق  22/10/1438هـ بصالة الاجتماعات الرئيسية بمقر الأمانة الجولة التدريبية الرابعة لأعمال الدورة التدريبية التي تنفذها وزارة المالية لمشروع احصاءات مالية الحكومة والتي تمتد لمدة يومي الاحد والإثنين , حيث افتتح سعادة المشرف على نظام الخزينة بوزارة المالية عضو لجنة مشروع تطوير احصاءات مالية الحكومة الأستاذ / خالد بن محمد الحميضي أعمال الدورة التدريبية بكلمةً رحب بها بالحضور من المتدربين من أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها والمتدربين من إمارة منطقة حائل وجامعة حائل وذلك بحضور مدير عام الموارد البشرية بأمانة المنطقة الأستاذ / بدر بن سليمان الغربي ،حيث تم إيضاح أهداف الدورة وأهميتها وقدم المدربون محاضرات اليوم الأول وفقاً للجدول المعد لذلك .

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