 أمانة وبلديات القصيم تبرز أهداف حملة ( وطن بلا مخالف ) في طرق وميادين المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمانة وبلديات القصيم تبرز أهداف حملة ( وطن بلا مخالف ) في طرق وميادين المنطقة أمير تبوك يواسي نهار الرمان بوفاة اخته محافظ الخرج يستقبل مدير مستشفى الولادة ويستمع لشرح مفصل عن المستشفى “الجزائية المتخصصة” تحدد موعداً بديلاً للمتهم الصيعري لحضور جلسة المحاكمة “تعليم الأفلاج” يعلن عن توفر وظائف “حراس” لمدارس البنين والبنات جامعة نجران تواصل تقديم الخدمات والتسهيلات للطلاب المستجدين بجناح متكامل إعلان نتائج مسابقة الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات الرمضانية امير منطقة تبوك يستقبل نائب مدير عام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة أمير القصيم: أبناء الوطن هم ذراعه وحماته من كل أفكار هدامة إمارة الجوف تنفي إعلانها وظائف شاغرة لبعض التخصصات صحة تبوك: لا صحة لتعطل التكييف داخل مستشفى الملك خالد وفاة مقيم يمني إثر مقذوفات حوثية تجاه محافظة الحرث

أمانة وبلديات القصيم تبرز أهداف حملة ( وطن بلا مخالف ) في طرق وميادين المنطقة

أمانة وبلديات القصيم تبرز أهداف حملة ( وطن بلا مخالف ) في طرق وميادين المنطقة
المناطق_بريدة

تواصل أمانة منطقة القصيم المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة( وطن بلا مخالف ) والحملة الوطنية ( وطننا أمانة ) وذلك بتغطية عدد من الجسوروالطرق الحيوية باللوحات الإعلانية للتوصيل رسائل الحملة واستثمار أدوات ووسائل ومنصات الأمانة والبلديات إعلاميا للمساهمة الفعالة في هذا العمل  .

وأوضح أمين القصيم  م . محمد المجلي  حرص سمو أمير منطقة القصيم  على أولوية المشاركات الوطنية وإيصال الرسائل الهادفة  للمجتمع ومتابعة تنفذ هذه الحملات وفق الخطط المرصودة وتأكيد سموه على أهمية  مشاركة جميع بلديات المنطقة في هذا العمل الوطني  , وأضاف هذا ما حرصنا عليه حيث تم استثمار ما تملك الأمانة من أدوات وتسخيرها من اجل إنجاح المشاركة في جميع مدن ومحافظات ومراكز منطقة القصيم .

بدوره أوضح م . محمد المندرج ان أمانة القصيم سعت إلى تحقيق أهداف  الحملات في وسائل الإعلام والإعلان وتحديث بيانات رسائل التوعية وفق مستجدات هذه الحملات , حيث تم مؤخرا إضافات لوحات إعلانية في مواقع  وطرق حيوية  كان أبرزها  طريق عمر بن الخطاب والملك عبدالعزيز وطريق الملك خالد  و الملك فهد والملك عبدالله و وطرق الملك سلمان والأمير فيصل بن مشعل , كما تم مواكبة هذه الحملة إعلاميا بمختلف اتجاهات المنطقة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>