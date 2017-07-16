أمين الشرقية يعقد اجتماع لمناقشة النقاط الأساسية وعملية تطوير الادارات والاهداف المطلوبة لكل إدارة

عقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير صباح اليوم الأحد اجتماعا مع وكيل الأمين للخدمات المهندس صالح بن عبدالعزيز الملحم، لمناقشة النقاط الأساسية وتطوير الادارات في وكالة الخدمات، وذلك في قاعة الاجتماعات بمكتبه، بحضور وكيل الأمين المساعد للخدمات الدكتور محمد بن عبد العزيز العماني، ومدير عام إدارة صحة البيئة الدكتور عبد الرحمن الشهيل، ومدير ادارة النظافة الدكتور حمد المديني، ومدير إدارة الاسواق الدكتور سمير الزاير، ومدراء الإدارات والاقسام في وكالة الخدمات.

و يأتي هذا الاجتماع لمناقشة النقاط الأساسية وعملية تطوير الادارات والأهداف المطلوبة لكل ادارة، واستعرض معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أهم الخطط والبرامج والرؤى المستقبلية لكافة إدارات وكالة الخدمات، حيث وجه معاليه بالمتميز في الخدمات وسرعة التنفيذ وتحقيق رضا المستفيدين في المقام الأول ومراعاة ذلك في كافة الخدمات التي تقدمها هذه الادارات الخدمية.

وفي نهاية الاجتماع اثنى معاليه على الخطط والبرامج والرؤى التي بحثت في الاجتماع مثمنا الدور الكبير التي تقوم به وكالة الخدمات بالأمانة عبر إداراتها المختلفة في كل إدارة لتسهيل العمل وفق تطورات العصر بسرعة إنجاز المعاملات المواطنين والمقيمين في كافة التخصصات والأقسام، مشيرا الى أن تطوير الإدارات وتحديد الأهداف لكل ادارة يتم وفق عمل منظومة متكاملة من آليات محددة وذلك للتسهيل العام في العمل وسرعة الإنجاز.