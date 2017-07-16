نائب أمير جازان يعزي خادم الحرمين وولي العهد في وفاة أخيه

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، أحر التعازي والمواساة الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، والى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – .

وقال سموه في برقيتي عزاء: ” أرفع أحر التعازي وصادق المواساة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ الذي خدم دينه ومليكه ووطنه بكل إخلاص وتفان وأعطى وبذل وكرس حياته لخدمة هذا الوطن الغالي حتى وافته المنية ، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد سموه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان.