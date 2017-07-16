الإطاحة بمواطنين انتحل أحدهم صفة رجال أمن وبنغالي ارتكبوا جرائم سرقة في الرياض

ألقت شرطة الرياض، القبض على عصابة مكونة من مواطنين انتحل أحدهم منتحلاً صفة رجل أمن ووافد (بنغلاديشي الجنسية) أقروا بارتكابهم ثلاث جرائم سرقة منها سكن عمالة وافدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه استمراراً للجهود المبذولة من كافة الأجهزة الأمنية المرتبطة بشرطة المنطقة بغرض تحقيق الأمن والسكينة العامة، فقد تمكنت الفرق التابعة لإدارة دوريات أمن المحافظات المشاركة في الحملة الأمنية بعد اتخاذ جملة من الإجراءات من ضبط (مواطنيين وبنغلاديشي) توفرت معلومات عن قيام أحدهم بالدخول على سكن العمالة الوافدة منتحلاً صفة رجل أمن وتهديهم وسرقة مقتنياتهم الشخصية وأموالهم بمساعدة من شريكيه الآخرين من خلال توزيع الأدوار بينهم, وبسماع أقوالهم اقروا بارتكاب ثلاثة حوادث سرقة وتقاسم المسروقات فيما بينهم.

وأشار العقيد الميمان إلى أنه تم التحفظ على المتهمين رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه من جرائم.