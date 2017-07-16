 الإطاحة بمواطنين انتحل أحدهم صفة رجال أمن وبنغالي ارتكبوا جرائم سرقة في الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الإطاحة بمواطنين انتحل أحدهم صفة رجال أمن وبنغالي ارتكبوا جرائم سرقة في الرياض سلطان بن سلمان : خادم الحرمين وجّه بتحويل عكاظ إلى مناسبة دولية أمين الشرقية يعقد اجتماع لمناقشة النقاط الأساسية وعملية تطوير الادارات والاهداف المطلوبة لكل إدارة أمانة حائل تستضيف الدورة التدريبية الرابعه أمانة وبلديات القصيم تبرز أهداف حملة ( وطن بلا مخالف ) في طرق وميادين المنطقة أمير تبوك يواسي نهار الرمان بوفاة اخته محافظ الخرج يستقبل مدير مستشفى الولادة ويستمع لشرح مفصل عن المستشفى “الجزائية المتخصصة” تحدد موعداً بديلاً للمتهم الصيعري لحضور جلسة المحاكمة “تعليم الأفلاج” يعلن عن توفر وظائف “حراس” لمدارس البنين والبنات جامعة نجران تواصل تقديم الخدمات والتسهيلات للطلاب المستجدين بجناح متكامل إعلان نتائج مسابقة الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات الرمضانية امير منطقة تبوك يستقبل نائب مدير عام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة

الإطاحة بمواطنين انتحل أحدهم صفة رجال أمن وبنغالي ارتكبوا جرائم سرقة في الرياض

الإطاحة بمواطنين انتحل أحدهم صفة رجال أمن وبنغالي ارتكبوا جرائم سرقة في الرياض
المناطق_الرياض

ألقت شرطة الرياض، القبض على عصابة مكونة من مواطنين انتحل أحدهم منتحلاً صفة رجل أمن ووافد (بنغلاديشي الجنسية) أقروا بارتكابهم ثلاث جرائم سرقة منها سكن عمالة وافدة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه استمراراً للجهود المبذولة من كافة الأجهزة الأمنية المرتبطة بشرطة المنطقة بغرض تحقيق الأمن والسكينة العامة، فقد تمكنت الفرق التابعة لإدارة دوريات أمن المحافظات المشاركة في الحملة الأمنية بعد اتخاذ جملة من الإجراءات من ضبط (مواطنيين وبنغلاديشي) توفرت معلومات عن قيام أحدهم بالدخول على سكن العمالة الوافدة منتحلاً صفة رجل أمن وتهديهم وسرقة مقتنياتهم الشخصية وأموالهم بمساعدة من شريكيه الآخرين من خلال توزيع الأدوار بينهم, وبسماع أقوالهم اقروا بارتكاب ثلاثة حوادث سرقة وتقاسم المسروقات فيما بينهم.
وأشار العقيد الميمان إلى أنه تم التحفظ على المتهمين رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه من جرائم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>