فوز المنتخب السعودي لألعاب القوى بميداليتين (ذهبية وفضية) في البطولة العربية

حقق المنتخب السعودي الأول لألعاب القوى ميداليتين (ذهبية وفضية) في مستهل مشاركته في منافسات البطولة العربية الـ 20 لألعاب القوى التي تقام منافساتها في تونس.

وأحرز الميدالية الذهبية الرامي سلطان الحبشي في مسابقة الكرة الحديدية بعد أن رمى لمسافة 18.19 مترا، فيما نال زميله أمين العرداي الميدالية الفضية بعد أن رمى لمسافة 16.86 متراً.

وفي سباق الـ 100 متر تأهل العداء عبدالله أبكر لنهائي السباق بعد أن حل أولاً في الدور نصف النهائي بزمن 10,38 ثواني، كما تأهل زميله مازن الياسين لنهائي سباق الـ 400 متر بعد أن جاء أولاً في التصفية الثانية لنصف نهائي السباق.

وكانت البطولة قد افتتحت أمس على ملعب (رادس) بمشاركة 16 دولة، بحضور رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى الدكتور أحمد الفاضل ورئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى العميد هادي القحطاني، ورؤساء الوفود العربية المشاركة.