 فوز المنتخب السعودي لألعاب القوى بميداليتين (ذهبية وفضية) في البطولة العربية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فوز المنتخب السعودي لألعاب القوى بميداليتين (ذهبية وفضية) في البطولة العربية الإطاحة بمواطنين انتحل أحدهم صفة رجال أمن وبنغالي ارتكبوا جرائم سرقة في الرياض سلطان بن سلمان : خادم الحرمين وجّه بتحويل عكاظ إلى مناسبة دولية أمين الشرقية يعقد اجتماع لمناقشة النقاط الأساسية وعملية تطوير الادارات والاهداف المطلوبة لكل إدارة أمانة حائل تستضيف الدورة التدريبية الرابعه أمانة وبلديات القصيم تبرز أهداف حملة ( وطن بلا مخالف ) في طرق وميادين المنطقة أمير تبوك يواسي نهار الرمان بوفاة اخته محافظ الخرج يستقبل مدير مستشفى الولادة ويستمع لشرح مفصل عن المستشفى “الجزائية المتخصصة” تحدد موعداً بديلاً للمتهم الصيعري لحضور جلسة المحاكمة “تعليم الأفلاج” يعلن عن توفر وظائف “حراس” لمدارس البنين والبنات جامعة نجران تواصل تقديم الخدمات والتسهيلات للطلاب المستجدين بجناح متكامل إعلان نتائج مسابقة الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات الرمضانية

فوز المنتخب السعودي لألعاب القوى بميداليتين (ذهبية وفضية) في البطولة العربية

فوز المنتخب السعودي لألعاب القوى بميداليتين (ذهبية وفضية) في البطولة العربية
المناطق_واس

حقق المنتخب السعودي الأول لألعاب القوى ميداليتين (ذهبية وفضية) في مستهل مشاركته في منافسات البطولة العربية الـ 20 لألعاب القوى التي تقام منافساتها في تونس.
وأحرز الميدالية الذهبية الرامي سلطان الحبشي في مسابقة الكرة الحديدية بعد أن رمى لمسافة 18.19 مترا، فيما نال زميله أمين العرداي الميدالية الفضية بعد أن رمى لمسافة 16.86 متراً.
وفي سباق الـ 100 متر تأهل العداء عبدالله أبكر لنهائي السباق بعد أن حل أولاً في الدور نصف النهائي بزمن 10,38 ثواني، كما تأهل زميله مازن الياسين لنهائي سباق الـ 400 متر بعد أن جاء أولاً في التصفية الثانية لنصف نهائي السباق.
وكانت البطولة قد افتتحت أمس على ملعب (رادس) بمشاركة 16 دولة، بحضور رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى الدكتور أحمد الفاضل ورئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى العميد هادي القحطاني، ورؤساء الوفود العربية المشاركة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>