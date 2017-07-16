أمير جازان يعزي خادم الحرمين وولي العهد في وفاة الأمير عبدالرحمن -رحمه الله- ..

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة كافة ، صادق العزاء والمواساة الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، والى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – .

وقال سموه في برقيتي عزاء: ” أرفع أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة جازان .. أحر التعازي وصادق المواساة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ، الذي خدم دينه ومليكه ووطنه بكل إخلاص وتفان وأعطى وبذل وكرس حياته لخدمة هذا الوطن الغالي حتى وافته المنية ، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان.