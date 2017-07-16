 مغردون بعد قرار بدنية البنات الأولى لخريجات التربية الأسرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

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مغردون بعد قرار بدنية البنات الأولى لخريجات التربية الأسرية

مغردون بعد قرار بدنية البنات الأولى لخريجات التربية الأسرية
المناطق_عادل الزهراني
أنشأ عدد من رواد تويتر هاشتاقا تحت  وسم  #خريجات_الاسريه_اولى_بالبدنية  بعد قرار  وزارة  التعليم  باعتماد  مادة  التربية  البدنية  العام  القادم  بمدارس البنات   التعليم  العام  وقد  تباينت  آراء  المغردين حول  اسناد  المادة  إلى  أي  تخصص  أو  فتح  قسم  البدنية  وأكثر ا لآراء  والمطالبات  بإسنادها  لقسم  التربية  الأسرية
فغردت سمية
نعم خريجات الاسريه اولى لعلمهم بالتغذيه والصحه وهم اعرف بصحة الطالبات..
وذكرت  مها
انا خريجة علوم وبنظري اشوف ان التربيه الاسريه جدااا تناسب التربيه البدنيه …..
واما حساب مجتازات  اقتصاد  منزلي فغرد
اسناد الماده لأنسب تخصص ، خريجات مادة التربيه الأسريه لان خريجات الاسريه متخصصات بدراسة مشاكل السمنه والتغذيه الصحيه
اما مها  الرويلي فذكرت
الاقرب والانسب هو الاسريه من ناحية المعرفة بالسعرات والحد من السمنه يجب ان يسند الى الانسب حتى لا تكون نشاط
اما المغرد عبدالرحمن  سعود  فغرد
نعم هن الاولى في التربيه البدنيه لذلك يكتفى باعطأهن دورة تدريبه لمده ٤ شهور لكن اين هي الوزارة من التطبيق؟
اما ليلى فغردت
بدال ما تضغطون ع المعلمات اكثر
وظفوا خريجات الاقتصاد المنزلي اللي يعانون من تكدس ‎
واضاف سالم  بقوله
 السعوديه احق من الأجنبيه ولها فوائد كثيره ومنها شي يفيد الاقتصاد السعودي مادياً وانخفاض العطالة .
وقد  طالب  المغردين  الوزارة  بالنظر  إلى  مطالبهم  وذلك  يخفف  من العطالة  ويضمن  تعيين  عدد  كبير  من الخريجات

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