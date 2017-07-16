استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه اليوم الاحد الموافق ١٤٣٨/١٠/٢٢هـ سعادة العقيد / سعيد بن عبدالله القحطاني مدير العيادات الشامله التخصصيه لقوى الأمن بالخرج ويرافقه الاستاذ / ذيب بن سعد الحربي مدير العلاقات العامه .
وقد قدّموا التبريكات لمحافظ الخرج بمناسبة تكليفة محافظاً لمحافظة الخرج .
وفي نهاية الاستقبال قدم سعادة المحافظ شكره وتقديره لهم سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين
محافظ الخرج يستقبل مدير العيادات الطبيه لقوى الأمن بالخرج
استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه اليوم الاحد الموافق ١٤٣٨/١٠/٢٢هـ سعادة العقيد / سعيد بن عبدالله القحطاني مدير العيادات الشامله التخصصيه لقوى الأمن بالخرج ويرافقه الاستاذ / ذيب بن سعد الحربي مدير العلاقات العامه .
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