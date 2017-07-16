 محافظ الخرج يستقبل مدير العيادات الطبيه لقوى الأمن بالخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
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محافظ الخرج يستقبل مدير العيادات الطبيه لقوى الأمن بالخرج

محافظ الخرج يستقبل مدير العيادات الطبيه لقوى الأمن بالخرج
المناطق_أشرف العصيمي

استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه  اليوم الاحد الموافق ١٤٣٨/١٠/٢٢هـ سعادة العقيد / سعيد بن عبدالله القحطاني مدير العيادات الشامله التخصصيه لقوى الأمن بالخرج ويرافقه الاستاذ / ذيب بن سعد الحربي مدير العلاقات العامه .
وقد  قدّموا التبريكات لمحافظ الخرج  بمناسبة تكليفة محافظاً لمحافظة الخرج  .
وفي نهاية الاستقبال قدم سعادة المحافظ شكره وتقديره لهم سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين

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