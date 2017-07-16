محافظ الخرج يستقبل مدير العيادات الطبيه لقوى الأمن بالخرج

استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه اليوم الاحد الموافق ١٤٣٨/١٠/٢٢هـ سعادة العقيد / سعيد بن عبدالله القحطاني مدير العيادات الشامله التخصصيه لقوى الأمن بالخرج ويرافقه الاستاذ / ذيب بن سعد الحربي مدير العلاقات العامه .

وقد قدّموا التبريكات لمحافظ الخرج بمناسبة تكليفة محافظاً لمحافظة الخرج .

وفي نهاية الاستقبال قدم سعادة المحافظ شكره وتقديره لهم سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين