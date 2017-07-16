لأول مرة مجلس غرفة الاحساء يضم سيدات وزارة التجارة تعين 4 أعضاء في غرفة الأحساء

أصدر معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد عبدالله القصبي تعيين كل من أحمد راشد سعد الراشد و عبداللطيف بن محمد عبداللطيف العرفج و لطيفة بنت عبدالله صالح العفالق و الهام بنت عبدالله علي اليوسف أعضاء بمجلس إدارة الغرفة التجارية و الصناعية بالأحساء، وجاء ذلك خلال القرار الوزاري رقم ( 25137 ) وتاريخ 22/ 10/ 1438هـ المتضمن تشكيل مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة ( 1438 – 1442هـ ) إن وزير التجارة و الاستثمار بما له من صلاحيات وبعد الاطلاع على نظام الغرفة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6) وتاريخ 30 / 4 / 1400 هـ و لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 25464 ) وتاريخ 17/ 5/ 1438 هـ و القرار الوزاري ( 2949 ) و تاريخ 26 / 1 / 1438 هـ بشأن تشكيل لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية و الصناعية بالأحساء للدورة القادمة و نتيجة الانتخابات و الإعلان الصادر عن اللجنة بتاريخ 21 / 8 / 1438هـ و يشكل مجلس إدارة الغرفة لدورته القادمة ( 1438- 1442) من المذكورين في البند أولاً من القرار و من الذين حصلو على أكثر الأصوات و فازوا في الانتخابات وهم فئة التجار خالد سعود الصالح و فهد محمد بوخمسين و عبدالعزيز صالح الموسى و يوسف علي الطريفي و فئة الصناع عماد مهدي الغدير و محمد عبدالرحمن العفالق و لؤي علي الصالح و مشاري عبدالمحسن الجبر و مدة عضوية هذا المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ 2/ 11 / 1438 هـ