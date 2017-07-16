خمس أوراق عمل لمناقشة حركة الحشود في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام في حج ١٤٣٨هـ

ناقشت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والجهات ذات العلاقة المشاركة في ورشة العمل تقييم عملية تشغيل إدارة الحشود بين مشعري مزدلفة ومنى ومنطقة الجمرات والمسارات المؤدية إلى المسجد الحرام والتي عقدت صباح اليوم الأحد في مبنى الهيئة الرئيسي بمكة المكرمة خمسة أوراق عمل تناولت فيها المقترحات والحلول لإدارة الحشود في موسم حج هذا العام.

وتناولت أوراق ورشة العمل التي افتتحها نيابة عن الأمين العام للهيئة مساعد الامين العام لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة للتخطيط والبرامج المهندس خالد فدا وبحضور وكيل وزارة الحج والعمرة الدكتور حسين الشريف، التخطيط والتنفيذ لإدارة الحشود من مزدلفة حتى الساحة الغربية للجمرات في حج عام 1437هـ، والاستعداد لموسم حج 1438هـ، وكذلك المسارات في خطة تفويج مجموعات الحجاج لرمي الجمرات ، وأبرز المستجدات في مشاريع المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام.

وركزت أوراق العمل على تنفيذ خطة إدارة الحشود والدروس المستفادة لموسم حج هذا العام حيث أكدت على ضرورة المحافظة على الأمن والسلامة للحجاج والمعتمرين والمصلين وتنفيذ الإجراءات الأمنية للحشود أثناء أدائهم لمناسك الحج والعمرة، وأهمية شمولية خطط الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بما يتوافق مع خدمات النقل المستقبلية كونها ستكون مؤثر رئيسي في إدارة الحشود ومراحل التفويج المختلفة .

وأوصت ورشة العمل على تحسين الاداء وسلامة الحجاج بالاضافة الى تخفيف عبء درجات الحرارة من خلال تظليل الممرات بالمشاعر المقدسة واضافة مراوح تهوية.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبد الجليل كعكي،” يأتي انعقاد هذه الورشة إنفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل الذي أكد على ضرورة عقدها لما تسهمه في معالجة آلية حركة الحشود في المسجد الحرام والمنطقة المركزية ، وضرورة الاستعداد المبكر لموسم الحج، وبمتابعة مستمرة من مستشار أمير منطقة مكة المكرمة الامين العام للهيئة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح”.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بأن هذه الورشة سيتلوها لقاءات وورش عمل تخصصية تستمر حتى موسم الحج بإذن الله تعالى، مؤكدا أن هذه الورشة تأتي ضمن حزمة من الورش واللقاءات التي تعقدها الهيئة بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمناقشة أبرز الاستعدادات لموسم الحج ، وذلك من منطلق مهامها ومسؤولياتها في تحقيق التكامل والتنسيق بين جميع الشركاء في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ وتهيئة البيئة المناسبة لكل قطاع ، مؤكداً بأن اللقاء شارك فيه عدد من ممثلي وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة والأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني وأمن المنشئات وغيرها من الجهات ذات العلاقة،