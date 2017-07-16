 أمير القصيم يستقبل المعزين في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز “رحمة الله” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير القصيم يستقبل المعزين في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز “رحمة الله” أمير القصيم: نفتخر بأن المملكة تعتبر الأولى عالمياً بتحلية المياه لأول مرة مجلس غرفة الاحساء يضم سيدات وزارة التجارة تعين 4 أعضاء في غرفة الأحساء خمس أوراق عمل لمناقشة حركة الحشود في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام في حج ١٤٣٨هـ الألعاب النارية …تزين سماء الباحة وتضفي مشاعر البهجة والسرور مركز بلاغات المستهلك بـ “التجارة” يتخطى حاجز الـ 3 ملايين مكالمة 38 %‎ منها شكاوى .. ومخالفات الغش التجاري تتصدر الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 7348.76 نقطة محافظ الخرج يستقبل مدير العيادات الطبيه لقوى الأمن بالخرج «السعودية» تستكمل إجراءات قبول المتقدمين للدفعة (11) من برنامج «رواد المستقبل» مغردون بعد قرار بدنية البنات الأولى لخريجات التربية الأسرية مصر: مقتل 9 تكفيريين بوسط سيناء وتدمير 15 سيارة تنقل أسلحة من ليبيا قاتل والدته وشقيقته وطفليها بقرية القاحة ..معتل نفسيا

أمير القصيم يستقبل المعزين في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز “رحمة الله”

أمير القصيم يستقبل المعزين في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز “رحمة الله”
المناطق_بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مجلس الاستقبال الرئيسي بمقر ديوان أمارة المنطقة اليوم , جموع المعزين يتقدمهم وكلاء الأمارة ومسؤوليها , ورئيس المحكمة العامة في بريدة الشيخ ابراهيم بن عبدالله الحسني , ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد ال طالب , وعدداً من المسؤولين من مدنيين وعسكريين , لتقديم العزاء في وفاة الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ وعبر الجميع عن بالغ العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , سائلين الله سبحانه وتعالة أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته .

وقد أعرب سمو أمير منطقة القصيم عن تقديره للجميع على مشاعرهم الطيبه داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>