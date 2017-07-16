أمير القصيم يستقبل المعزين في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز “رحمة الله”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مجلس الاستقبال الرئيسي بمقر ديوان أمارة المنطقة اليوم , جموع المعزين يتقدمهم وكلاء الأمارة ومسؤوليها , ورئيس المحكمة العامة في بريدة الشيخ ابراهيم بن عبدالله الحسني , ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد ال طالب , وعدداً من المسؤولين من مدنيين وعسكريين , لتقديم العزاء في وفاة الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ وعبر الجميع عن بالغ العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , سائلين الله سبحانه وتعالة أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته .

وقد أعرب سمو أمير منطقة القصيم عن تقديره للجميع على مشاعرهم الطيبه داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته .