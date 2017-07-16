 ماكرون مؤكدا لنتانياهو : لا تساهل مع إيران وحزب الله | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

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ماكرون مؤكدا لنتانياهو : لا تساهل مع إيران وحزب الله

ماكرون مؤكدا لنتانياهو : لا تساهل مع إيران وحزب الله
المناطق - وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد، بعد لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه أكد لمحادثه الإسرائيلي، التزام فرنسا التام بالحرص على وفاء إيران بتعهداتها المحمولة عليها ضمن الاتفاق النووي، وقلقها من تنامي قدرات حزب الله اللبناني التسليحية.

وقال ماكرون إنه أكد لنتانياهو حرصه “على أن تلتزم إيران بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي الموقع في 2015، وتطبيقها بحذافيرها”.

ومن جهة أخرى، قال الرئيس الفرنسي، إنه يتابع ” بقلق تنامي قدرات حزب الله اللبناني على التسلح، واتفاقه مع إسرائيل على خطورة هذا التمشي”.

ومن جهته، قال قصر الرئاسة الفرنسية الإليزيه، إن اللقاء بين الرئيس ماكرون ونتانياهو، أكد اتفاق الطرفين “على التمسك بالصرامة وعدم التساهل في التعامل مع إيران”.

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