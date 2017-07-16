غدا الاثنين .. مجلس بلدي حائل يعقد اجتماعاً

يعقد المجلس البلدي بمنطقة حائل صباح يوم غدا الأثنين الموافق 23/10 في صالة الاجتماعات بمبنى المجلس البلدي اجتماعه التاسع والعشرين ’برئاسة رئيس المجلس البلدي الأستاذ فهد سعد العامر، وبحضور أعضاء المجلس البلدي، وسيتم مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الاجتماع …

وأوضح رئيس المجلس فهد العامر الی ان المجلس البلدي متوالي في سلسلة الاجتماعات التي من شانها تعزيز الخدمات وتلبية المقترحات للمواطنين