 غدا الاثنين .. مجلس بلدي حائل يعقد اجتماعاً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

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غدا الاثنين .. مجلس بلدي حائل يعقد اجتماعاً

غدا الاثنين .. مجلس بلدي حائل يعقد اجتماعاً
المناطق - حائل

يعقد المجلس البلدي بمنطقة حائل صباح يوم غدا الأثنين الموافق 23/10 في صالة الاجتماعات بمبنى المجلس البلدي اجتماعه التاسع والعشرين ’برئاسة رئيس المجلس البلدي الأستاذ فهد سعد العامر، وبحضور أعضاء المجلس البلدي، وسيتم مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الاجتماع  …
وأوضح رئيس المجلس فهد العامر الی ان المجلس البلدي متوالي في سلسلة الاجتماعات التي من شانها تعزيز الخدمات وتلبية المقترحات للمواطنين

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