يعقد المجلس البلدي بمنطقة حائل صباح يوم غدا الأثنين الموافق 23/10 في صالة الاجتماعات بمبنى المجلس البلدي اجتماعه التاسع والعشرين ’برئاسة رئيس المجلس البلدي الأستاذ فهد سعد العامر، وبحضور أعضاء المجلس البلدي، وسيتم مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الاجتماع …
وأوضح رئيس المجلس فهد العامر الی ان المجلس البلدي متوالي في سلسلة الاجتماعات التي من شانها تعزيز الخدمات وتلبية المقترحات للمواطنين
غدا الاثنين .. مجلس بلدي حائل يعقد اجتماعاً
يعقد المجلس البلدي بمنطقة حائل صباح يوم غدا الأثنين الموافق 23/10 في صالة الاجتماعات بمبنى المجلس البلدي اجتماعه التاسع والعشرين ’برئاسة رئيس المجلس البلدي الأستاذ فهد سعد العامر، وبحضور أعضاء المجلس البلدي، وسيتم مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الاجتماع …
التعليقات (٠) اضف تعليق