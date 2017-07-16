 مدير عام الاختبارات والقبول بوزارة التعليم يشكر تعليم حائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

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مدير عام الاختبارات والقبول بوزارة التعليم يشكر تعليم حائل

مدير عام الاختبارات والقبول بوزارة التعليم يشكر تعليم حائل
المناطق - حائل

تلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بمدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثـويني والمساعد للشؤون التعليمية الأستاذ يحيى العماري ومدير الاختبارات والقبول الأستاذ فهد الحربي وزملائه خطاب شكر وتقدير من مدير عام الاختبارات والقبول بوزارة التعليم الأستاذ عبدالكريم بن سليمان الجربوع نظير ما بذلوه من جهود استثنائية مميزة تواكبت مع المستجدات في الإعداد والمتابعة لأعمال اختبارات نهاية هذا العام الدراسي 1437/1438هـ , ولجانه وانجاز عمليات الإدخال في نظام نور وظهور النتائج ومتابعة تسليمها للطلاب وإدارة تلك العمليات بنجاح والشكر موصولا لكل من أسهم في هذا العمل

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