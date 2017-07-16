 ضبط ومصادرة لحوم فاسدة في مدينة حائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

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ضبط ومصادرة لحوم فاسدة في مدينة حائل

ضبط ومصادرة لحوم فاسدة في مدينة حائل
المناطق - حائل

ضمن الحملات الرقابية المكثفة والتي تقوم بها أمانة منطقة حائل على الأنشطة التي يتركز عليها العمل في شهر رمضان المبارك وفق توجيهات أمين المنطقة المهندس إبراهيم بن سعيد أبو رأس, تواصل بلدية جنوب حائل تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأنشطة الصحية والتجارية، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية فيها بشكل كامل، كمستوى النظافة للمحلات وللعاملين بها والأدوات التي يتم تجهيز الوجبات بها واستخراج الشهادات الصحية للعاملين، وتم خلال الحملة الرقابية اولى أيام رمضان المبارك مصادرة لحوم بكمية تجاوزت 400 كيلوجرام منوعه بين اغنام وابقار بسبب تجميد اللحوم بعد اذابتها ووضوح انحلال البروتين ونمو بكتيريا مع تيبس رمي وهي لحوم غير صالحه للاستهلاك الادمي كما تم التحفظ على عدد من الدواجن بسبب الاشتباه بانه تم إعادة تجميدها , وتم اتلاف اللحوم وتغريم أصحاب المحلات وفق لائحة الغرامات والجزاءات المعمول بها.

وأمانة منطقة حائل ممثلة بالبلديات المرتبطة بها لن تتهاون أبداً مع المخالفين للاشتراطات الصحية في تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقاً للائحة المعدة لذلك من الوزارة ، وأنها لن تتهاون في إغلاق أو فرض الغرامات المالية في حق المحلات المخالفة ومصادرة وإتلاف هذه المواد التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين او المقيمين على حد سواء.

وتأمل أمانة حائل من عموم المواطنين والمقيمين التعاون والإبلاغ عن أي مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام الآدمي او اي ملاحظات من شأنها الإضرار بالصحة العامة وذلك عن طريق الاتصال على رقم طوارئ أمانة منطقة حائل ( 940 ) أو عن طريق الرقم المباشر (0165323332) وذلك على مدار الـ 24 ساعة

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