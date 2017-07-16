مدير شرطة الباحة يقلد العقيد تركي بن نوار رتبته الجديدة

قلد مدير شرطه منطقه الباحة اللواء علي بن محمد ال هادي بمكتبه العقيد / تركي نوار الغامدي مدير شرطة محافظة المندق ، رتبته الجديدة بعد صدور الامر السامي الكريم بترقيته ، وذلك بحضور مساعد مدير الشرطة للشئون الإدارية العميد تركي بن عبيد .

كما هنئه مدير شرطه المنطقة على الترقية متمنيا له دوام التوفيق ، وقد عبر الغامدي عن بالغ شكره وامتنانه على الثقة الملكية الكريمة التي ستكون حافزا لبذل المزيد من الجد والاجتهاد لخدمة الدين ثم المليك والوطن .