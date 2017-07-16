 مدير شرطة الباحة يقلد العقيد تركي بن نوار رتبته الجديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

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مدير شرطة الباحة يقلد العقيد تركي بن نوار رتبته الجديدة

مدير شرطة الباحة يقلد العقيد تركي بن نوار رتبته الجديدة
المناطق - الباحة

قلد مدير شرطه منطقه الباحة اللواء علي بن محمد ال هادي بمكتبه العقيد / تركي نوار الغامدي  مدير شرطة محافظة المندق ، رتبته الجديدة بعد صدور الامر السامي الكريم بترقيته ، وذلك بحضور مساعد مدير الشرطة للشئون الإدارية العميد تركي بن عبيد .
كما هنئه مدير شرطه المنطقة على الترقية متمنيا له دوام التوفيق ، وقد عبر الغامدي عن بالغ شكره وامتنانه على الثقة الملكية الكريمة التي ستكون حافزا لبذل المزيد من الجد والاجتهاد لخدمة الدين ثم المليك والوطن .

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