 السديري يفتتح نادي فطن بمحافظة حقل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

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السديري يفتتح نادي فطن بمحافظة حقل

السديري يفتتح نادي فطن بمحافظة حقل
المناطق - تبوك - عبدالله الغيثي

افتتح محافظ حقل سعد بن نايف السديري عصر اليوم نادي فطن النوعي (بنين- بنات) تحت شعار “صيف الوطن لجيل فطن” بحضور مدير مكتب التعليم بحقل احمد الريس.
وأوضح مدير نادي فطن الصيفي للبنين عبدالله الجابر أن النادي يستهدف الأسر وطلاب التعليم العام في مجالات التدريب والتطوير والترفيه والشراكة المجتمعية، ويهدف إلى إكسابهم المهارات العلمية والمهنية، ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي بطرق جاذبة ومتميزة.
كما أوضحت مديرة نادي فطن النوعي الصيفي للبنات فدوى البراهيمي أن النادي بدأ اليوم في تفعيل برامجه وأنشطته ويستمر حتى الـ25 من ذي القعدة بمعدل خمس ساعات يومياً في الفترة المسائية ولمدة خمسة أيام في الأسبوع ويستهدف الطالبات من سن ست إلى 18 سنة.

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