 “2392” طلب من الأشخاص ذوي الإعاقة تستقبلهم المساندة خلال “3” أشهر بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

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“2392” طلب من الأشخاص ذوي الإعاقة تستقبلهم المساندة خلال “3” أشهر بالرياض

“2392” طلب من الأشخاص ذوي الإعاقة تستقبلهم المساندة خلال “3” أشهر بالرياض
المناطق ـ الرياض

استقبلت وحدة الخدمات المساندة لذوي الإعاقة التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الثلاثة اشهر الماضية 2392 طلب من الأشخاص ذوي الإعاقة .
وقد تنوعت الطلبات المقدمة خلال تلك الفترة بين طلبات الإعانة المالية التي تصرفها الوزارة للمستحقين من ذوي الإعاقة بحسب القواعد المنظمة لذلك، والإعفاء من رسوم الإستقدام وبطاقات التسهيلات المرورية المتنوعة بين (التخفيض- المواقف الخاصة بهم- التوحد) بعد عرضها على الاختصاصيين في مجال الإعاقة مصحوبة بالتقارير اللازمة وقيام الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين في الوحدة بفحص حالة المتقدم بالطلب لتحديد مدى أهليته واستحقاقه لهذه الإعانات المالية والعينية، ومن ثم فرز الطلبات بحسب الأولوية ونوع الطلب ومدى الاستحقاق.
الجدير بالذكر أن وحدة الخدمات المساندة بقسميها الرجالي والنسائي قد سلمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية لـِ 259 مستحِقاً من ذوي الإعاقة عدد من السماعات والأجهزة المعينة.

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