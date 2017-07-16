مسؤول يمني : مركز الملك سلمان قدم مساعدات إلى محافظة صعده تزن 220 طناً من ‏الأدوية

كشف وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح عن إرسال ‏مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إغاثية لمحافظة صعدة تزن 220 ‏طناً من الأدوية.‏

وأشار الوزير اليمني خلال تدشين المرحلة الثالثة من حملة “الكويت إلى جانبكم” إلى أن مساعدات ‏مركز الملك سلمان وصلت إلى عمران وإلى صنعاء وبقية المحافظات في البلاد إلى جانب ‏تغطيته جميع المحافظات الجنوبية إضافة إلى محافظات مأرب والجواف وتعز.‏

من جهته قال رئيس الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة إن حملات الكويت لمساعدة اليمن ستتوالى ‏حتى يتجاوز ظروفه الصعبة.‏