الهيئة العليا للمفاوضات : إعلان الاتفاق على وقف إطلاق النار بريف دمشق الشرقي “قريباً”

توقعت مستشارة الهيئة العليا السورية للمفاوضات وعضو وفد المعارضة في جنيف مرح البقاعي، أن يتم إعلان اتفاق قريب على وقف إطلاق النار بين النظام السوري والمليشيات الشيعية الموالية له من جهة وفصائل المعارضة من جهة أخرى، في منطقة ريف دمشق الشرقي. وقالت البقاعي ، “إن هذا المحادثات بهذا الشأن تحدث عنها المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا مايكل راتني، على هامش مؤتمر “جنيف7” الذي اختتم يوم الجمعة الماضي دون أن يحقق أي إنجاز أو تقدم بملف الأزمة السورية.

وأوضحت أنه سيتم تطبيق نموذج اتفاق عمان في الجنوب الغربي السوري على مناطق آخرى في سوريا.

وقالت البقاعي: “إن نموذج وقف إطلاق النار في الجنوب الغربي من سوريا ستقوم واشنطن وموسكو بتعميمه أولاً بأول على المناطق الساخنة في سوريا، حتى يعم وقف إطلاق نار شبه كامل على الأراضي السورية بحلول العام 2018، وتكون سوريا عندها جاهزة لانتقال سياسي محدود لكن نوعي”.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا الذي توصلت إليه كل من أمريكا وروسيا والأردن الجمعة قبل الماضي في عمان بدأ منتصف نهار الأحد قبل الماضي بالتوقيت المحلي، ويشمل محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة، بين الأطراف المتصارعة، وهي: قوات النظام المدعومة بمليشيات إيرانية ومقاتلين من حزب الله اللبناني، وفصائل المعارضة المسلحة المنضوية ضمن الجبهة الجنوبية.