واشنطن: على طهران “إطلاق سراح المعتقلين الأمريكيين فوراً”

ردت الولايات المتحدة على إعلان طهران الأحد، اعتقال “جاسوس” أمريكي مزدوج الجنسية، بالمطالبة “بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأمريكيين لديها فوراً”.

وجاء الطلب الأمريكي بعد إعلان اعتقال جاسوس أمريكي حاول اختراق أمن إيران، وسجنه عشرة أعوام.

وأوضح متحدث باسم الخارجية الخارجية، أن إيران “تعتقل مواطنين أمريكيين، وأجانب دون مبرر حقيقي، وظلماً، وبعلة واهية تتمثل في خرق الأمن الإيراني”.

يُذكر أن إيران تحتجر مواطنين أمريكيين من أصول إيرانية، وهما رجل الأعمال سياماك نامازي، ووالده محمد باقر نامازي، بعد إدانتهما في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، إلى جانب أربعة آخرين بتهمة التجسس لصالح واشنطن، وقضت ضدهما بالسجن 10 أعوام لكل منهما.