 ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير خارجية فرنسا أزمة قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

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ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير خارجية فرنسا أزمة قطر

ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير خارجية فرنسا أزمة قطر
المناطق - وكالات

أعلنت مصادر أن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، استقبل وزير الخارجية الفرنسي، جو إيف لودريان، وأجرى معه مباحثات بشأن أزمة قطر. وكان وزير الخارجية الفرنسي أشاد، من جدّة، السبت بدور السعودية في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، قائلاً “نحيّي السعودية على دورها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والسعودية بينت قدراتها القيادية في مكافحة الإرهاب”. وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير في جدة “نجدد دعمنا للوساطة الكويتية، ونريد لعب دور داعم، ونطمح لتسهيل الحل”.

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