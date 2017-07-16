 وزير الداخلية يستقبل وزير الداخلية بمملكة البحرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

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وزير الداخلية يستقبل وزير الداخلية بمملكة البحرين

وزير الداخلية يستقبل وزير الداخلية بمملكة البحرين
واس - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في جدة اليوم معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين والوفد المرافق له .
وجرى خلال الاستقبال بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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