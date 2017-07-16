 السلطات المصرية تتمكن من ضبط تشكيل عصابي اختطف مواطن سعودي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

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السلطات المصرية تتمكن من ضبط تشكيل عصابي اختطف مواطن سعودي

السلطات المصرية تتمكن من ضبط تشكيل عصابي اختطف مواطن سعودي
المناطق - متابعات

تمكنت السلطات المصرية  اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة رجال وسيدتين، لاتهامهم باختطاف مواطن سعودي “53 عاماً”، وطالبوا أسرته بدفع فدية 150 ألف دولار أمريكي
وكانت السلطات قد تلقت بلاغاً من السفارة السعودية يفيد باختطاف أحد  رجال الأعمال بمحافظة الفيوم وطلب الخاطفين 150 ألف دولار ، وذلك بعدما تلقت السفارة إخطاراً من أحد أقاربه المتواجدين بمصر والذين تواصل معه أفراد العصابة لدفع المبلغ.
ورصد ضباط المباحث بالفيوم المكالمات الصادرة والواردة للهاتف المحمول بعد قيام المجني عليه بالاتصال عليه، وبعد تتبع الهاتف عثر على العصابة بكفور النيل التابعة لمركز الفيوم ، كما وجد المواطن السعودي مقيدًا من قدميه بسلاسل حديدية.
وبمواجهة الجناة أقروا بقيامهم بإرسال رسائل نصية عشوائية دون تمييز مضمونها عثورهم على قطع ذهبية وأثرية ورغبتهم فى بيعها.

وتم التواصل بينهم وبين المجني عليه عقب تلقيه الرسائل وحضر يوم 7 /7 /2017 الجارى وتقابلوا معه اليوم الثانى وقاموا باحتجازه والاستيلاء على هاتفة المحمول وساعة يد وخاتم فضة ومبلغ مالى وقدرة 1000 دولار أمريكي ، ومن ثم إرغامه على الاتصال بأسرته وطلب فدية  نظير إطلاق سراحه.

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