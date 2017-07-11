 حرس الحدود بمنطقة تبوك ينقذ شخصًا من الغرق وينتشل ثلاث جثامين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

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حرس الحدود بمنطقة تبوك ينقذ شخصًا من الغرق وينتشل ثلاث جثامين

حرس الحدود بمنطقة تبوك ينقذ شخصًا من الغرق وينتشل ثلاث جثامين
واس - تبوك

تمكنت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة تبوك بقطاع ضباء من انتشال جثة شخص بعد تعرضه للغرق في منطقة المسيبح جنوب نقطة البحث والإنقاذ بشرما.
وأوضح الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك المقدم فهد صالح العنزي أن غرفة القيادة والسيطرة بقطاع ضباء تلقت بلاغاً من مواطن, مفاده تعرض شخصين يبلغان من العمر 16 سنة و19 سنة لحالة غرق أثناء ممارستهم السباحة، وعلى الفور تم تكليف فرق البحث والإنقاذ للموقع وإنقاذ الشخص الأول وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة له ، أما الشخص الثاني الذي تم انتشاله اتضح أنه متوفي غرقاً ، وجرى نقلهما لمستشفى محافظة البدع العام بواسطة إسعاف الهلال الأحمر للاطمئنان على صحة الشخص الأول وتم التحفظ على جثمان الشخص الثاني لحين استكمال الإجراءات النظامية.
ومن جانب آخر أفاد المقدم العنزي بتلقي دورية مركز الخريبة بلاغاً من مواطن عن تعرض شخصين يبلغان من العمر 31 سنة و33 سنة للفقدان وبعد البحث عنهما وجدت سيارتهما متوقفة على الشاطئ في المنطقة المسماة برج الطويرات، وعلي الفور تم تكليف فرق البحث والانقاذ والقوارب المطاطية والأطقم البحرية للموقع ، وعثر عليهما متوفيان غرقاً في عرض البحر, وتم نقلهما لمستشفى ضباء العام بواسطة إسعاف حرس الحدود للتحفظ على جثمانهما, حتى إكمال الإجراءات النظامية.
وحذر المقدم العنزي المواطنين والمقيمين من أجل الحفاظ على سلامتهم بأخذ الحيطة والحذر وضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ والتقيد بالتعليمات الصادرة من حرس الحدود ومراكزه ، مشدداً على الابتعاد عن المواقع التي يحظر بها السباحة او الغوص وتوخي الحذر عند ممارسة السباحة خلال الفترة المسائية, وعدم التردد في الاتصال على هاتف الطوارئ (994) الخاص بحرس الحدود لطلب العون والمساعدة.

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