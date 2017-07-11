ميركل تجدد رفضها القاطع لوضع حد أقصى للاجئين القادمين إلى ألمانيا

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجدداً عن رفضها القاطع لطلب الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بوضع حد أقصى للاجئين القادمين.

وفي مقابلتها الصيفية مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قالت زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي، اليوم الأحد: “فيما يتعلق بالحد الأقصى فموقفي واضح: وهو أنني لن أقبل بذلك”.

في الوقت نفسه، رأت ميركل أنه يمكن التوصل إلى شيء فيما يتعلق بتخفيض عدد اللاجئين وتوجيههم ومكافحة أسباب اللجوء، وذلك بدون وضع مثل هذا الحد الأقصى لتدفق اللاجئين.

يشار إلى أن تحالف ميركل المسيحي يضم كلاً من حزبها المسيحي والحزب المسيحي البافاري بزعامة هورست زيهوفر الذي لا يزال يطالب بوضع حد أقصى للاجئين القادمين.

وعلى الرغم من الاختلاف في هذا الموضوع، إلا أن الحزبين استطاعا التفاهم مؤخراً على برنامج انتخابي مشترك خلا من الإشارة إلى الحد الأقصى المثير للجدل، بينما يعتزم الحزب البافاري النص عليه في برنامجه التكميلي الخاص به، والمعروف بـ “خطة بافاريا” والمنتظر طرحه في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

كان زيهوفر هدد في الماضي بعدم التوقيع على معاهدة ائتلاف لا تتضمن النص على وضع حد أقصى للاجئين.

وأشارت ميركل إلى أن حزبها والحزب المسيحي هما حزبان مختلفان “ولذلك فدائما ما كان هناك ورقة بافارية، برنامج بافاري به بعض النقاط التي يختلف فيها الحزب المسيحي، وهذا جزء من البرنامج”.