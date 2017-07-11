الأمير محمد بن عبد العزيز يعزي ذوي الشهيد الحكمي والشهيد الحمدي

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته لكل من والد شهيد الواجب الرقيب أول علي بن محمد حكمي ، ووالد الشهيد الجندي عبدالله بن علي حمدي، من منسوبي القوات المسلحة، اللذان استشهدا أثناء أدائهما الواجب دفاعًا عن الدين ثم المليك والوطن في مواجهة المعتدين على الحد الجنوبي.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز في برقيتي عزاء وجهها الى والدا الشهيدين الحكمي والحمدي عن فخره واعتزازه بما قدمه الشهيدين – رحمهما الله -، من دور مهم في ردع كيد المعتدين على حدود بلادنا الغالية، مما يؤكد انتماءهما لوطنهما وولاءهما لقيادتهم الرشيدة.

وعبر سموه عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرتي الشهيدين الحكمي والحمدي، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.