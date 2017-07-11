هاشتاق “فضيحة قطر بغزو الكويت” يتصدر تويتر في قطر

تصدر هاشتاق “فضيحة قطر بغزو الكويت” موقع تويتر في دول الخليج حتى في قطر، وشن المغردون هجوماً حاداً من خلاله على النظام القطري.

وتصدر الهاشتاق الترند الخليجي بعد ساعات قليلة من سلسلة تغريدات المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، التي قال فيها “أقزام ومرتزقة قطر يحرفون تاريخ تحريرالكويت!.. موقف السعودية التاريخي بزعامة الفهد مازال بالأذهان والكثير من شهود الأعيان موجودين”.

وجاء ذلك رداً على مداخلة رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية، عبدالله العذبة، في أحد برامج قناة الجزيرة، والتي تهجم فيها على الملك السعودي الراحل.

وتابع القحطاني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “أصرت قطر أن يكون عقد مؤتمر القمة الخليجية لمناقشة غزو الكويت لديها ووافق الزعماء لعدم إفساد المؤتمر بعد أن هدد حمد بالمقاطعة”.

وأضاف المستشار بالديوان الملكي السعودي، “سحب حمد بن خليفة المايك من والده، وقال نحن رؤساء القمة، ولن يتم مناقشة موضوع غزو الكويت إلا إذا حسمنا موضوع جزيرة حوار، وأقرت البحرين أنها لنا”.