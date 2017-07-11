 مصر: الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ليست مرغمة على مودة قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مصر: الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ليست مرغمة على مودة قطر هاشتاق “فضيحة قطر بغزو الكويت” يتصدر تويتر في قطر الأمير محمد بن عبد العزيز يعزي ذوي الشهيد الحكمي والشهيد الحمدي ميركل تجدد رفضها القاطع لوضع حد أقصى للاجئين القادمين إلى ألمانيا السيسي يوجه بالانتهاء من إنشاء جامعة الملك سلمان خلال عام ونصف أمير منطقة جازان يعزي ذوي الشهيد الحكمي والشهيد الحمدي الجوازات: 12000 وافد استفادوا من “وطن بلا مخالف” وعادوا إلى المملكة بالطرق النظامية حرس الحدود بمنطقة تبوك ينقذ شخصًا من الغرق وينتشل ثلاث جثامين السلطات المصرية تتمكن من ضبط تشكيل عصابي اختطف مواطن سعودي وزير الداخلية يستقبل وزير الداخلية بمملكة البحرين ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير خارجية فرنسا أزمة قطر الدول الداعية لمكافحة الارهاب لـ جنوب إفريقيا: تأمين عبور الطائرات الأجنبية من وإلى قطر

مصر: الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ليست مرغمة على مودة قطر

مصر: الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ليست مرغمة على مودة قطر
المناطق - وكالات

أكد السفير المصري لدي الأردن طارق عادل “إن الأزمة العربية القطرية ليست وليدة اليوم بل نتيجة أحداث متتالية لسنين مضت”، مشددا على أن “الدول الأربع الداعية الى مكافحة الارهاب “مصر والبحرين والسعودية الامارات” اتخذت قرارها بمقاطعة قطر بعد أن طفح الكيل واستنفدت كافة الأدبيات المتعارف عليها في إدارة العلاقات الدولية من حوار وتشاور وتفاوض بعدما أصرت قطر على التعاطي معها بازدواجية ومراوغة بل وتجاهل”، مشيرا إلى أن “الدول الأربع الداعية لمكافحة الارهاب ليست مرغمة على مودة من يعاديها”، في اشارة الى قطر.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن السفير طارق عادل قوله، خلال جلسة حوارية مع سفيري السعودية والامارات لدى الأردن بجمعية الشؤون الدولية حول الأزمة مع قطر، إلى أن “أبرز دليل على ذلك نتائج اتفاقي الرياض في عامي 2013 و2014 التي وقعت عليهما قطر ثم لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه”. وأشار الى أن “اختزال الأزمة في أحداث الأسابيع الأخيرة فقط مُخل بالواقع ويكرس منظورا ضيقا ينتهي إلى نتائج خاطئة تماماً، وقد ساهم ذلك في تفتيت موقف دولي موحد وضاغط، وشجع قطر على التمادي في تعنتها والعمل على استغلال بعض التباينات في المواقف من خلال المماطلة والمراوغة والازدواجية والتقسيم والإنكار بل والكذب، وساهم هذا كله في مد أجل الأزمة وتحويل الجهود من تسوية الأزمة لإدارتها”. وأضاف “إننا نستغرب من عملية خلط الأوراق وتصوير قطر لنفسها على أنها ضحية بدلاً من كونها الجاني، فنحن من أكبر ضحايا التجاوزات القطرية على مدار السنوات، والإجراءات التي اتخذناها أتت بعد أن طفح الكيل وبعد فشل محاولات عديدة لإقناع قطر بالعدول عن مسارها الهدام، وللأسف دون جدوى”. وشدد السفير المصري على “رفض وصف المقاطعة التي قررتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الارهاب “مصر والبحرين والسعودية والإمارات” لقطر بأنها حصار”، معتبرا ذلك “خلطا للأوراق يبنى تبعات سياسية وقانونية على أسس غير سليمة بل وكاذبة”، مضيفا “ليس من حق أي دولة أن تفرض على دولة أخرى سبل إقامة علاقات مع دولة ثالثة، ناهيك وتلك الدولة الثالثة تتخذ مواقف عدائية وتتبع أساليب ملتوية بل وتدعم جماعات إرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار”. واستطرد “إن بلادنا ليست مرغمة على مودة من يعاديها”، مشيرا الى أن “المقاطعة أو التقارب قرارات سياسية سيادية متروكة لكل دولة، وما قامت به دولنا الأربع يقع بوضوح في هذا النطاق المشروع من العلاقات ولا يمكن وصفه بحصار حيث أننا لم نمنع أي طرف آخر من الوصول من وإلى قطر بعيداً عن حدودنا الوطنية”. وقال “أما عن قناة الجزيرة القطرية، فحدث ولا حرج. فكما تعلم الأردن فإن هذه القناة دأبت لسنوات وحتى الآن على نصب العداء لدولنا وزعزعة الاستقرار من خلال التحريض والكذب، وهي قناة تدعي المهنية وتتعلل بحرية الرأي والتعبير، وتبعد عنه كل البعد حيث جعلتها قطر أداة للتخريب ومنصة للجماعات الإرهابية والمتطرفة المعادية لدولنا جميعاً – بما في ذلك الأردن”. وأشاد السفير المصري “بموقف الأردن الذى اتسم بالوضوح منذ بداية الأزمة مع قطر”، وقال إن “موقف الأردن نقدره ونثمنه عاليا منذ اليوم الأول حيث كانت قرارات الأردن بتخفيض التمثيل الدبلوماسي واغلاق مكتب قناة الجزيرة بما ينم عن وعى لمجريات الأمور والحقائق”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>