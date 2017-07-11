 تركيا تعتقل رئيسة تحرير صحيفة بسبب مقال عن الانقلاب الفاشل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

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تركيا تعتقل رئيسة تحرير صحيفة بسبب مقال عن الانقلاب الفاشل

تركيا تعتقل رئيسة تحرير صحيفة بسبب مقال عن الانقلاب الفاشل
المناطق - رويترز

قالت صحيفة محلية إن السلطات التركية قبضت على رئيسة تحريرها بسبب مقال كتبته ينتقد الحكومة بسبب مبالغتها في خطورة محاولة انقلاب فاشلة وقعت العام الماضي. وذكرت الصحيفة أن يليز كوراي رئيسة تحرير صحيفة “كوجيلي كوز” في إقليم أزميد شمال غرب البلاد قبض عليها في منزلها في وقت متأخر من مساء السبت. وأضافت الصحيفة على موقعها بالإنترنت الأحد “جماعات بعينها أزعجها المقال وجعلت من كوراي هدفا لها. أرادوا معاقبة كوراي على ما كتبته وهو ما فعلته في إطار الحق في حرية التعبير”. وفي مقالها انتقدت كوراي الحكومة بسبب ما وصفته بأنه تركيز مبالغ فيه على الأحداث التي وقعت في 15 يوليو 2016 وقالت إنها لا تقارن بأحداث جسام مثل الحرب العالمية الأولى ومعارك كبرى في التاريخ التركي. وقالت إن الحكومة لم تفعل ما يكفي لكشف ملابسات ما وقع في تلك الليلة عندما استخدم جنود منشقون دبابات وطائرات في محاولة للإطاحة بالرئيس رجب طيب إردوغان. وقتل خلال الأحداث نحو 250 شخصا كثير منهم مدنيون غير مسلحين. ولم يتسن الوصول إلى الصحيفة أو مكتب الادعاء المحلي للتعليق. وتظاهر مئات الآلاف من الأتراك لإحياء الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة في احتشاد ضخم لتأييد إردوغان بما يسلط الضوء على الانقسامات في المجتمع التركي بعد حملة أمنية موسعة منذ محاولة الانقلاب. وفصلت السلطات نحو 150 ألف شخص أو أوقفتهم عن العمل في الدوائر الحكومية والقطاع الخاص خلال الحملة المستمرة منذ العام الماضي فيما اعتقلت نحو 50 ألفا للاشتباه في صلاتهم بمحاولة الانقلاب بما شمل موظفين محليين في جماعات حقوقية دولية مثل منظمة العفو الدولية. وأثارت الحملة الأمنية الموسعة التي شملت اعتقال صحفيين وإغلاق نحو 130 وسيلة إعلامية قلق حلفاء تركيا الغربيين وجماعات حقوقية قالت إن إردوغان يستغل محاولة الانقلاب كذريعة لتكميم المعارضة. ووصفت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك تركيا بأنها أكبر سجان للصحفيين في العالم بوجود نحو 160 صحفيا في معتقلاتها. وتقول الحكومة إن تلك الإجراءات ضرورية بسبب فداحة التهديدات التي تواجهها.

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