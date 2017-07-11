الوليد بن طلال يلبي رغبة جماهير الهلال

أعلن اليوم الأحد الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال، عن تكفله بكامل قيمة عقد انتقال الحارس العماني علي الحبسي، حارس مرمى نادي ريدينج الإنجليزي.

وكتب الوليد تغريده عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها:”جماهير الهلال تطالب بأن يكون علي الحبسي هلاليا، لذا اتكفل بانتقال حارس منتخب سلطنة عمان الشقيقة لفريق الهلال”.

وكان الحبسي وصل أمس إلى الرياض، وسط استقبال جماهيري كبير تمهيداً لوضع اللمسات الاخيرة لتوقيع العقد مع الهلال، بعد أن تم السماح للأندية السعودية بالاستعانة بحراس أجانب.

من جهة أخرى تواجد اليوم الحارس العماني علي الحبسي في مقر نادي الهلال، لإجراء الفحص الطبي والتأكد من سلامته من أجل التوقيع الرسمي.