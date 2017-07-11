 طهران: نحن على الحياد في أزمة الدوحة.. ونقف مع الشعب القطرى وليس النظام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

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طهران: نحن على الحياد في أزمة الدوحة.. ونقف مع الشعب القطرى وليس النظام

طهران: نحن على الحياد في أزمة الدوحة.. ونقف مع الشعب القطرى وليس النظام
المناطق - وكالات

أعلن السفير الإيراني لدى الكويت، علي رضا عنايتي، أن طهران تقف موقف المحايد من الأزمة الخليجية مع دولة قطر، مشيراً إلى أن “إيران لن تكون مع طرف في هذا النزاع”.

وقال، عنايتي، في مؤتمر صحفي عقده بالكويت: إن “الجمهورية الإسلامية ومنذ بداية الأزمة الحاصلة بين قطر وعدد من الدول العربية، أعلنت أنها ليست طرفًا في النزاع، وأنها لن تتدخل لصالح أحد على حساب آخر”.

وأوضح عنايتي أن “الجمهورية الإسلامية تقف مع الشعب القطري وليس مع النظام”، معربا عن أمله في أن تسهم جهود الكويت في حل الأزمة الخليجية وأن تنجح مبادرة سمو أمير البلاد بالوساطة في لم شمل الأشقاء.

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