 “الهيئة”: رصدنا الفتاة ذات الملابس الفاضحة.. وأحلنا القضية لجهات الاختصاص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

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“الهيئة”: رصدنا الفتاة ذات الملابس الفاضحة.. وأحلنا القضية لجهات الاختصاص

“الهيئة”: رصدنا الفتاة ذات الملابس الفاضحة.. وأحلنا القضية لجهات الاختصاص
المناطق - الرياض

أعلنت “هيئة الأمر بالمعروف” رصدها لحادثة الفتاة ذات اللبس المخالف والتي كانت تتجول في نفود الوشم وفي القرية التراثية بأشيقر، مشيرة إلى أنها أحالت القضية لجهات الاختصاص.

وكان رئيس مركز أشيقر بمحافظة شقراء بالرياض، خاطب محافظ شقراء ومدير مخفر شرطة أشيقر؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في واقعة تداول مقاطع فيديو وصور لفتاة تتجوّل بملابس فاضحة غير محتشمة.

وأكّد رئيس المركز في خطابه ملاحظة قيام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتداول مقاطع نشرتها فتاة عبر حسابها المعروف على سناب شات وهي تتجوّل في القرية التراثية وتصوّر بملابس غير محتشمة، غير مبالية بتعاليم الدين ومخالفة التقاليد.

ولفت مدير المركز في خطابه إلى أن الفتاة قامت بتصوير تلك المقاطع في القرية التراثية في الوقت الذي لم يوجد فيه أحد داخلها، مطالبًا باتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

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