(فيديو) مواطن سبعيني: العمر مجرد رقم .. صحتى تحسنت وتركت أدوية 4 أمراض بسبب الرياضة

علي الرغم من وصوله إلي عمر الـ 70 عاماً، إلا أنه لم يمكث في البيت، أو يستسلم إلي كبر عمره والأمراض التي أصابته، وبالتالي الجلوس في منزله، لكنه قرر أن يكون مختلفاً وأصر علي تمسكه بنشاط الشباب والحصول علي صحة أفضل من كثير من الشباب.

هذا هو المواطن أحمد الغامدي البالغ عمره 70 عاما، إذ يعد نموذج للحيوية والنشاط، واتخذ مسارا كثير من الشباب والصغار لا يسلكونه وهو الرياضة بشكل عام.

وقال الغامدي إن العمر مجرد رقم، والأمراض تزول بممارسة الرياضة فقط، مشيرا إلى أنه صحته تحسنت كما ترك أدوية السكر والضغط والكوليسترول بسبب الرياضة.

ولفت إلى أن العمر يبدأ من بعد التقاعد، وعلى الشخص ممارسة رياضة المشي، لتحقيق صحة أفضل وعدم استنزاف الأموال في المستشفيات والأدية، وصرفها بدلا من ذلك على مشاريع البتية التحتية والإعمار.