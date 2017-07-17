إيران تعدم طفلاً اعتقلته في الـ10 من عمره .. وتلقي جثمانه على الأرض يوم كامل

نفذ القضاء الإيراني أحكاماً بالإعدام ضد 4 متهمين في مدينة زاهدان وزابل بمحافظة بلوشستان، بينهم طفل كانت القوات الإيرانية قد ألقت القبض عليه حينما كان في العاشرة من عمره، وهو برفقة شخص آخر متهم بالاتجار في المخدرات.

وكشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي تطلق على نفسها “لا للسجن ولا للإعدام” عن 3 أسماء من المعدومين وهم: شفيع محمد بلوش زهي وداد محمد دهقاني (52عاما) وغدير دهقاني (18عاما) بعد 8 سنوات سجن، حيث كان غدير لم يتجاوز العاشرة من عمره.

وقالت المنظمة في تقرير لها، الأحد، إن المتهمين وهم من أهالي بلوشستان باكستان، تم إعدامهم صباح يوم الجمعة الماضي في سجن زاهدان سيئ الصيت بمحافظة بلوشستان ذات الأغلبية السنية شرق إيران.

وجاء في التقرير أن القوات الأمنية ألقت القبض على الطفل غدير قبل 8 أعوام، وهو برفقة داد محمد دهقاني في رحلة من بلوشستان باكستان إلى بلوشستان إيران، حيث يقول القضاء الإيراني إنه تم كشف مخدرات في الشاحنة التي كان يقودها داد محمد دهقاني.

وانتقدت عوائل المحكومين الذين حضروا لاستلام الجثامين، المعاملة السيئة مع ذويهم المعدومين، حيث تركت سلطات السجن جثامينهم ملقاة على الأرض في ساحة السجن المكشوفة مدة يوم كامل، في درجة حرارة تجاوزت الخمسين.

كما أعدمت السلطات القضائية الإيرانية شخصاً رابعاً ذكرت المنظمة الإيرانية أن اسمه يوسف ريغي، بعد اتهامه بالاتجار في المخدرات في إقليم بلوشستان، الذي يؤكد سكانه أنهم يعانون من فقر مدقع وحرمان وتمييز متعمد يمارسه النظام في طهران ضدهم.

وسجلت إيران رقماً قياسياً في تنفيذ أحكام الإعدام، حيث وصل إلى حالة إعدام واحدة كل 4 ساعات.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران يوم الخميس الماضي، أن سلطات القضاء في طهران نفذت 56 حكماً بالإعدام منذ الأول من الشهر الجاري حتى الثاني عشر من نفس الشهر، أي بمدة 12 يوماً، وبذلك تكون إيران قد سجلت رقماً قياسياً في تنفيذ الإعدام بحق متهمين في سجونها.